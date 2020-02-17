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В США олень ворвался в супермаркет и устроил переполох, фото и видео

понедельник, 17 февраля 2020, 07:37
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В штате Индиана (США) олень ворвался в супермаркет и устроил настоящий переполох, ведь такого "гостя" там точно не ждали.

Об этом сообщает CNN.

По словам покупательницы Бриджит Дэн, животное стремительно забежало в продуктовый магазин через входную дверь и перепрыгнуло через прилавок с мясом.

"Я увидела огромного оленя, который бежал на меня. Сначала испугалась и подумала, что это немецкая овчарка, а потом поняла, что это олень", - рассказала женщина.

Отмечается, что такой инцидент в супермаркете произошел впервые.

Сотрудники магазина и полицейские, которые прибыли на место, пытались поймать оленя, но, в конце концов, животное само выбежало из помещения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Нью-Йорке среди бела дня в салон красоты заскочил дикий олень. Испуганное животное разбило главную витрину салона и перепрыгнуло через посетительницу, которая ждала своей очереди на диване.

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