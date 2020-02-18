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Путин любит такие даты: в мощной атаке боевиков на ВСУ на Донбассе заметили важный момент

вторник, 18 февраля 2020, 09:56
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В сети указали на интересный момент с атакой боевиков и внезапным обострением в виде тяжелого боя, который продолжается уже больше трех часов на Донбассе во вторник, 18 февраля.

На него указала в Telegram-канале известная украинская журналистка, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"Такой интенсивности боя не было уже давно, очень давно. И да, 18-го февраля. В Мордоре любят даты", - отметила она.

Отметим, что 18-22 февраля Украина отмечает завершение революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни. В 2014 году в эти дни в Киеве погибли около ста человек, десятки пропали без вести, более тысячи получили ранения и сотни – арестованы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе ООС сделали срочное заявление в связи с атакой боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Также появилось видео жестокого боя, связанного с внезапным наступлением боевиков на Донбассе.

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