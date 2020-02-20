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Выгоревшая земля и осколки: появилось свежее видео с места ожесточенного боя на Донбассе

четверг, 20 февраля 2020, 09:34
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В сети появилось видео с места наступления российских войск на позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает в группе ООС в Facebook.

В ролике показали последствия обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации по позициям подразделений Объединенных сил вблизи города Попасная. На кадрах видна выгоревшая земля и осколки.

Украинский военный рассказал, что некоторые места выгорели от разрыва мин, хотя земля была мерзлой. Также там обнаружили осколки, вдавленные в землю.

Один из бойцов отметил, что вследствие обстрела была повреждена линия электропитания. Из-за этого обесточена местная больница.

"Враг как всегда действует коварно. Не придерживается никаких норм международных, стреляет по гражданскому населению", - рассказал боец Роман.

Подробнее об агрессии Росси на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится.

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