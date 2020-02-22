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Друг застреленного экс-руководителя "Интера" назвал версию его гибели под Киевом

суббота, 22 февраля 2020, 17:52
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Предприниматель Владимир Костерин, друг Сергея Старицкого, который погиб в доме экс-министра Леонида Кожары 21 февраля, заявил, что версия полиции о его самоубийстве – неправдива.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Костерин написал, что был другом погибшего и сообщил об информации "от экспертов" о том, что в него стреляли с расстояния 3-5 метров.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов, другого рода, стреляли с 3-5 метров. Знал Сергея десятки лет, его целеустремленность, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов", – пишет Костерин.

В полиции, в свою очередь, ранее сообщали, что "киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам".

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство".

Как ранее сообщал "Апостроф", по предварительным данным, смерть Сергея Старицкого наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941 – наградного оружия экс-министра Кожары.

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