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Под Херсоном на автозаправке прогремел взрыв: фото и данные о пострадавших

воскресенье, 23 февраля 2020, 00:05
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В субботу, 22 февраля, в Великоалександровском районе Херсонской области на автозаправочной станции произошел взрыв.

Об этом сообщил начальник регионального управления ГСЧС Сергей Черный.

По его словам, при взрыве пострадали двое сотрудников АЗС. Один из них - 34-летний мужчина - был доставлен в Великоалександровскую ЦРБ с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался.

"22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве емкости на АЗС по ул. Производственной. К месту происшествия было срочно направлено 2 пожарно-спасательных автомобиля и 8 человек личного состава. По прибытию пожарные установили, что взорвалась емкость 10 куб.м. с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения совершили ее проливку", - сообщил Черный.

Причина взрыва устанавливается.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России произошел смертельный взрыв в многоквартирном жилом доме.

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