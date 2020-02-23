Там мог быть ребенок! Сеть ужаснул возмутительный инцидент с собакой-убийцей в лифте, видео

В одном из украинских городов произошел поучительный эпизод: здесь две собаки подрались прямо в подъезде многоэтажного жилого дома.

Как пишут в социальных сетях, в результате нападения погибло одно из животных, хотя инцидент произошел прямо в лифте.

В результате битвы животных, более слабая собака, скорее всего, погибла.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, в городе Берестечко, что на Волыни, обнаружили мертвым сына бывшего народного депутата Катерины Ващук, Виктора.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве мужчине стало плохо во время прогулки с псом, и животное долгое время не пускало к нему правоохранителей, спасателей и медиков.