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В Харькове парни с оружием устроили массовую драку, видео

воскресенье, 23 февраля 2020, 07:25
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В Харькове парни с оружием посреди дня устроили массовую драку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 18+".

По его данным, драку зафиксировала наружная камера магазина. Когда именно произошла потасовка - не уточняется.

"Трое парней устроили драку посреди дня, смахивало на групповой турнир по ММА, вот только с наличием в нем оружия", - сказано в сообщении.

Вызывали ли на место происшествия полицию, пока не уточняется.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шестеро человек.

Также в российском городе Нижневартовск произошла массовая драка со стрельбой. Один из ее участников воспользовался огнестрельным оружием, очевидцы вызвали полицию.

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