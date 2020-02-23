В Харькове парни с оружием устроили массовую драку, видео

В Харькове парни с оружием посреди дня устроили массовую драку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 18+".

По его данным, драку зафиксировала наружная камера магазина. Когда именно произошла потасовка - не уточняется.

"Трое парней устроили драку посреди дня, смахивало на групповой турнир по ММА, вот только с наличием в нем оружия", - сказано в сообщении.

Вызывали ли на место происшествия полицию, пока не уточняется.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле станции метро "Лыбедская" в Киеве в массовой драке с применением огнестрельного оружия пострадали шестеро человек.

Также в российском городе Нижневартовск произошла массовая драка со стрельбой. Один из ее участников воспользовался огнестрельным оружием, очевидцы вызвали полицию.