Россиянка обнаружила жуткую находку в еде в роддоме,фото

В России роженица наткнулась на страшную находку в еде, которую ей принесли в одном из роддомов. В своем блюде она увидела червяков, что напрочь ей отбило аппетит.

Снимками такого неприятного зрелища она поделилась в социальных сетях.

Российские журналисты уже направили запрос в Минздрав, чтобы там прояснили ситуацию и наказали виновных. Тем временем в родильном отделении города Остров Псковской области пока не дали официального ответа на обращение редакции.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года в Украине в рамках нового этапа медицинской реформы услуги роддомов станут бесплатными.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье ученица 9-го класса родила близнецов. 15-летняя мама не испытала трудностей при родах и чувствует себя отлично.