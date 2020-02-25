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Из-за коронавируса самые богатые люди мира потеряли колоссальную сумму: появились подробности

вторник, 25 февраля 2020, 13:33
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На фоне распространения смертельного коронавируса на фондовых биржах резко обвалились индексы, что повлекло за собой серьезные финансовые проблемы для самых богатых людей мира.

Так, за сутки, 24 февраля, общее состояние 500 самых богатейших людей планеты сократилось на 139 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты отмечают, что падение индексов вызвано опасением, что коронавирус может нанести серьезный удар по мировой экономике.

Так, самый богатый человек планеты, гендиректор LVMH Бернар Арно потерял 4,8 миллиарда долларов. Столько же потерял владелец Amazon Джефф Безос. Владелец Zara Амансио Ортеги на фоне паники лишился 4 миллиардов долларов, а основатель Facebook Марк Цукерберг - 3,48 миллиардов долларов.

Напомним, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая назвала эпидемию коронавируса "аферой".

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