Избили и ушли: сети разгневало видео беспредела полиции во Львове

Во Львове полицейские избили мужчину, который спал на лавочке, и ушли.

Об этом сообщил на Facebook-странице пользователь Виталий Санжаков, опубликовав видео с места инцидента.

"Полицейская забота от сотрудников их Львова. Со слов людей - человек пьяный спал на лавочке. Да - это не нормально, я считаю! Но что сделали копы? Ударили, залили газом и ушли! Все!!!" – подписал кадры автор, недоумевая зачем полицейские вели себя именно так.

В сети такое рукоприкладство копов, которое граничит с явным беспределом, повергло украинцев в шок, о чем они не преминули высказаться в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре полицейские жестоко поиздевались над инвалидом.

Также под Киевом копы четыре часа пытали мужчину, избив прикладом автомата.