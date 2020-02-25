В Турции экстренно приземлился самолет из-за смертельного коронавируса: видео

25 февраля в Анкаре экстренную посадку совершил самолет, который выполнял рейс из Тегерана в Стамбул. На его борту находился пассажир, у которого есть подозрение на коронавирус.
Как пишут западные издания, всем 132 людям на борту срочно измерили температуру тела и другие показатели здоровья. По предварительным данным, у 12 человек повышенная температура тела.
Рейс TK879 развернули на подлете к Стамбулу.
Стоит отметить, что в Иране от смертельного коронавируса 15 человек умерли, еще 96 - инфицированы.
Напомним, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая назвала эпидемию коронавируса "аферой".
Подробнее об эпидемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео.