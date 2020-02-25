Вернулась из Италии: в Черновцах паника из-за подозрения у женщины на коронавирус

В Черновцах местные жители подняли панику из-за женщины, которая вернулась из Италии, где жертвами коронавируса стали уже семеро человек, и обратилась к врачам с высокой температурой.

Об этом пишет местное издание МБ.

Женщина пришла в больницу и жаловалась на высокую температуру. У нее имелись симптомы, характерные для коронавируса.

"В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что женщина вернулась из Италии. Сейчас женщина госпитализирована, у нее взяли мазок для анализов", - рассказал заведующий отделом Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Юрий Падурару.

Он также сказал, что анализы сначала необходимо исследовать в лаборатории на грипп.

"Если не подтвердится, что это грипп, тогда отправим на Киев, где анализы будут проверять уже на коронавирус", - добавил Падурару.

Подробнее об эпидемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео.