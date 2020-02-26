Авто превратилось в кучу металлолома: на трассе Киев-Чоп произошло ужасное ДТП, фото и видео

В среду, 26 февраля, утром на трассе Киев-Чоп произошло страшное ДТП, в результате которого погиб человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Игорь Зинкевич.

Авария случилась около 08:10, сейчас движение на трассе затруднено.

"Пассажир - женщина - умер, а водитель в тяжелом состоянии в сознании", - сказано в сообщении.

Судя по фото и видео, удар был такой силы, что авто превратилось в кучу металлолома.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля в центре Николаева произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. Авто марки Range Rover влетело в общественный транспорт. Во время ДТП на перекрестке не работали светофоры.

Ранее вблизи станции столичного метро "Бориспольская" произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 474 (метро Харьковская - Бортничи). Есть пострадавшие.