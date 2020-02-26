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Под Полтавой полицейский уснул за рулем и устроил страшное ДТП: фото и видео

среда, 26 февраля 2020, 07:17
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Фото: kg.ua

Во вторник, 25 февраля, в Кременчуге Полтавской области патрульный полицейский уснул за рулем служебного автомобиля и протаранил троллейбус.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание kg.ua.

Авария произошла на проспекте Свободы в районе остановки общественного транспорта "Водоканал".

По предварительным данным, водитель-инспектор уснул за рулем служебного автомобиля Renault Duster из-за того, что дежурил две ночи подряд.

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В результате ДТП автомобиль полиции и троллейбус получили механические повреждения, пострадали двое патрульных - их госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Броварах Киевской области работник полиции, находясь вне службы, за рулем автомобиля Nissan сбил двух человек. Он пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители.

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