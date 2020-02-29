Оторвало руку: в Днепре произошло серьезное ЧП с ребенком

В субботу, 29 февраля, в Днепре 8-летнему мальчику оторвало одну конечность в результате взрыва фрагмента снаряда времен Второй мировой войны, которую он держал в руках.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Мальчик нашел неизвестный предмет, похожий на трубу в проходе между домами и он в какой-то момент взорвался.
"Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота, госпитализирован в детскую больницу", - сообщают спасатели.
По факту взрыва в Новокодацком районе Днепра открытое уголовное производство по предварительной правовой квалификации – небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов (ч.1 ст.264 УК Украины).
Как сообщал "Апостроф", во вторник, 21 января, в Днепре прогремел мощный взрыв, в результате которого тяжело пострадали двое человек.
Позже стало известно, что одна из пострадавших во время взрыва в Днепре умерла в больнице.