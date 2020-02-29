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Оторвало руку: в Днепре произошло серьезное ЧП с ребенком

суббота, 29 февраля 2020, 23:13
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В субботу, 29 февраля, в Днепре 8-летнему мальчику оторвало одну конечность в результате взрыва фрагмента снаряда времен Второй мировой войны, которую он держал в руках.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Мальчик нашел неизвестный предмет, похожий на трубу в проходе между домами и он в какой-то момент взорвался.

"Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота, госпитализирован в детскую больницу", - сообщают спасатели.

По факту взрыва в Новокодацком районе Днепра открытое уголовное производство по предварительной правовой квалификации – небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов (ч.1 ст.264 УК Украины).

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 21 января, в Днепре прогремел мощный взрыв, в результате которого тяжело пострадали двое человек.

Позже стало известно, что одна из пострадавших во время взрыва в Днепре умерла в больнице.

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