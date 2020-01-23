Появилась трагическая новость о пострадавшей в результате взрыва петард в Днепре

Девушка, которая пострадала в результате взрыва на Софьи Ковалевской в Днепре, умерла в больнице.

Об этом сообщает "*уевый Днепр" в Telegram.

По неподтвержденной информации, мужчина смастерил что-то вроде взрывного устройства — несколько петард он вложил в металлическую трубу и поджег.

Взрыв случился на втором этаже. Волной вынесло стекла в некоторых квартирах. Полицейские и спасатели помогали медикам выносить двоих пострадавших — мужчину и женщину.

Жильцы дома утверждают, что в квартире могли находиться трое человек.

Как сообщал "Апостроф", под Одессой петарда взорвалась прямо в руках у мальчика.

Кроме того, ранее в сети опубликовали видео взрыва петард на утреннике в детском саду.