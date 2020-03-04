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Десятки погибших и разрушенные здания: опубликованы жуткие фото последствий торнадо в США

среда, 04 марта 2020, 08:31
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Американские СМИ показали последствия смертельных торнадо, которые забрали жизни как минимум 25 человек. Ужасная стихия 3 марта обрушилась на американский штат Теннесси.

По данным местных властей, еще около 30 человек получили различные травмы.

В результате стихийного бедствия более 50 тысяч домов и офисов оказались отрезанными от подачи электричества.

Также отмечается, что в столице штата Нэшвилле повреждены около 45 зданий.

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На ситуацию отреагировал президент США Дональд Трамп, который заявил, что американцы будут молиться за людей, которые оказались в эпицентре событий.

Как сообщал "Апостроф", чрезвычайно мощный ураган прошелся по Европе от Великобритании и до Польши, как минимум шестеро человек пострадало от стихии.

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