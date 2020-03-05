Убийство Насти Слуховой в Харькове: появилось фото и данные про второго подозреваемого

В сети появилась информация о втором подозреваемом в убийстве в Харькове 25-летней Анастасии Слуховой.

На странице местного паблика true.xa в Instagram опубликовали фото с данными на Максима Трояна.

Парень родился 2 мая 1995 года в пгт. Высокий Харьковской области. Был приговорен в 2011 году условно за превышение скорости. Привлекался к уголовной ответственности в 2013 году - тогда у него было изъято 4 грамма марихуаны. Неоднократно сбегал из дома.

"Отрабатывают всех, кто сидел. На кого-то повесят", "Теперь кто меньше предложит денег, того и посадят", - пишут комментаторы.

Ранее в сети появились данные, что подозреваемым по делу об убийстве также проходит 27-летний Олег Сарычев. При этом соцсетях, комментируя его фотографии, высказали предположение, что на них два разных человека. Также в сети опубликовали фото убитой.

Напомним, тело девушки нашли в трубе коллектора 1 марта. Анастасии перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли.

"Апостроф" собрал все подробности резонансного убийства Анастасии Слуховой.