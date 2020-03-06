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Пока побуду дома: нардеп рассказал о своей "встрече" с коронавирусом

пятница, 06 марта 2020, 17:35
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У народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина, который накануне сессий в Верховной Раде встречался с зараженным коронавирусом парламентарием Франции, коронавирус не обнаружили, но его изолировали, отправив на карантин.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

По словам Волошина, экспресс-тесты подтвердили, что он здоров, но на всякий случай побудет до следующего четверга дома.

Если анализы биологического материала будут готовы раньше, свой 14-дневный с момента встречи карантин он также закончит раньше.

Как сообщал "Апостроф", в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко объявили об ограничительных мерах для посещения учебного заведения с 10 марта.

Также стало известно, будут ли в Украине закрывать школы и детсады из-за коронавируса.

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