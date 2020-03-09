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Как в Чехии борются с коронавирусом: опубликовано интересное фото

понедельник, 09 марта 2020, 02:04
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В столице Чехии Праге начали ставить уличные аппараты для мытья рук с дезинфицирующим раствором на фоне вспышки смертельного коронавируса, который атаковал уже почти 100 стран в мире.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Рустем Адагамов, опубликовав соответствующее фото.

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в стране за сутки увеличилось на пять человек, всего заражены 26 граждан.

Как известно, вспышка пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Всего число зараженных превысило 104 тыс. человек. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

В Украине зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", в ВОЗ предположили, что распространение COVID-19 продолжится летом: у медиков нет данных о том, как вирус будет развиваться в различных климатических условиях.

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