Создают ложную картину: ученые сделали тревожное заявление о симптомах коронавируса

В Сингапуре ученые смогли обнаружить новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом.

Как пишет The Straits Times, они могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

По последним данным, сразу двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге в виде высокой температуры и сыпи. При этом у больных не было привычных для COVID-19 симптомов, а именно насморка, кашля, боли в горле. Несмотря на это, коронавирус у них подтвердился.

Врачи говорят, что ввиду таких событий сейчас важно проводить точную диагностику на коронавирус.

Напомним, что в Италии ввели жесткие меры из-за распространения смертельного корнавируса, здесь 16 миллионов людей оказались на карантине, так как в стране приняли решение о закрытии границы.