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Убийство известных бизнесменов с дочерью и внуком в Луганске: все подробности расправы

среда, 11 марта 2020, 03:24
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В оккупированном Луганске в ночь на 7 марта неизвестные убили хозяйку местного ювелирного магазина Галину Окову, вместе с супругом – бывшим главой Госархива Иваном Оковым и с дочерью и внуком в их квартире в центре города, стали известны первые версии следствия.

Об этом пишут местные блогеры, знакомые с ситуацией у себя на каналах в Telegram.

Так, известно, что тела четверых убитых нашел охранник ее магазина. Указано, что на их телах были следы от выстрелов из пистолета Макарова и колотые раны.

В местных правоохранительных структурах т.н. ЛНР решили приписать это убийство к серии ограблений в 2019 года, совершенных бандой преступников. Об этой версии следствия рассказал блогер NecroMancer.

"По предварительным данным, это дело все той же ОПГ, которая перед этим ограбила владельцев других ювелирок — 24 ноября прошлого года ограбили дом на ул. Матросова и 14 декабря дом в Малой Вергунке", - указал он.

В то же время другие блогеры считают, что почерк убийства бизнесменов не совпадает с предыдущими преступлениями банды – якобы у семьи Оковых было слишком много влияния в городе, чтобы списывать дело на простой "криминал".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсонской области мужчина убил своего гостя из-за старого карточного долга.

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