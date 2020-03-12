Без масок, но со скринингом: эксклюзивные фото и видео борьбы с коронавирусом в мэрии Киева

12 марта киевская мэрия собралась на заседание, хотя днем ранее по всей стране был введен карантин из-за распространения смертельного коронавируса.

Корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров побывал в здании мэрии и показал, какие меры безопасности здесь были введены.

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По словам журналиста, депутаты пришли на работу без защитных масок, так как им не давали соответствующих рекомендаций. На вопрос о том, что делать в случае контакта с потенциально зараженным человеком, ему рекомендовали обратиться к врачу.

При этом на входе в мэрию стоят врачи, которые проверяют температуру у пришедших (температурный скрининг). 12 марта здесь должно состояться заседание, на котором будут обсуждать ситуацию с коронавирусом.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, от осложнений вируса скончались уже более 4900 пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.