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Водитель чудом выжил в огненном ЧП под Одессой: фото и видео

четверг, 12 марта 2020, 18:54
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В четверг, 12 марта, на 210-м километре трассы Одесса-Рени загорелся пассажирский микроавтобус.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Информация о ЧП поступила на линию спасателей в 15:41. Отметили, что 8 пассажиров микроавтобуса, который направлялся в Измаил, успели вовремя выскочить. Прибывшие спасатели потушили огонь.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В Telegram-канале "Одесса INFO" пишут, что в районе села Каменка Измаильского района общественный транспорт вспыхнул на ходу. Микроавтобус сгорел дотла.

"Водитель чудом не пострадал. По его словам, автомобиль сперва заглох, а затем мгновенно вспыхнул. Огонь распространялся так быстро, что мужчина не успел забрать из салона телефон и документы. Пару сумок ему удалось спасти", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта средь бела дня в Киеве произошел крайне опасный инцидент: прямо на маршруте загорелся пассажирский автобус.

Позже появилось видео с места ЧП с пассажирским автобусом в столице.

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