Столб дыма поднимается в небо: опубликовано видео огненного ЧП с автобусом в Киеве

Появилось видео с места ЧП с пассажирским автобусом в Киеве в среду, 4 марта, в результате которого пассажирский транспорт загорелся прямо на ходу.
Кадры публикует "Киев оперативный" на своей Facebook-странице.
"Прямо сейчас на проспекте Победы, возле Святошино, пылает рейсовый автобус. Водители пытаются ликвидировать пожар самостоятельно", - говорится в подписи к ролику.
На данный момент информация о пострадавших устанавливается.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта, который загорелся.
Также пожар в маршрутке Киева произошел и в воскресенье, 1 марта. К счастью обошлось без жертв и то потому, что водитель успел высадить всех пассажиров.
Кроме того, маршрутка с пассажирами загорелась и в Харькове.