Столб дыма поднимается в небо: опубликовано видео огненного ЧП с автобусом в Киеве

Появилось видео с места ЧП с пассажирским автобусом в Киеве в среду, 4 марта, в результате которого пассажирский транспорт загорелся прямо на ходу.

Кадры публикует "Киев оперативный" на своей Facebook-странице.

"Прямо сейчас на проспекте Победы, возле Святошино, пылает рейсовый автобус. Водители пытаются ликвидировать пожар самостоятельно", - говорится в подписи к ролику.

На данный момент информация о пострадавших устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта, который загорелся.

Также пожар в маршрутке Киева произошел и в воскресенье, 1 марта. К счастью обошлось без жертв и то потому, что водитель успел высадить всех пассажиров.

Кроме того, маршрутка с пассажирами загорелась и в Харькове.