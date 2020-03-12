Задержан второй подозреваемый в похищении активистов Майдана: подробности и фото

Правоохранители, накануне задержавшие одного из подозреваемых в деле о похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, Сергея Мысливого, в четверг, 12 марта, задержали еще одного фигуранта этого дела.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу с 9 "титушок", организованной для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывшему бойцу спецподразделения "Омега" сообщили о подозрении в убийстве и покушении на активистов Майдана в 2014 году на улице Институтской в Киеве.