Украинцы паникуют не меньше немцев: фото и видео пустых прилавков из-за коронавируса

К вечеру среды, 11 марта, из-за карантина в Киеве, введенного из-за пандемии коронавируса, жители продолжают обносить полки с продуктами и предметами первой необходимости, причем больше всех страдает гречка, ее покупают больше всего.

Соответствующее видео с отсутствием крупы на торговых полках опубликовал на своей Facebook-странице собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

"В чем секрет гречки? В магазинах сметают только эту кашу", - удивляется он, демонстрируя этот факт на камеру.

Стоит отметить, что украинцы паникуют в связи с ЧП не меньше, чем жители Германии, канцлер которой Ангела Меркель недавно заявила, что до 70% населения могут быть инфицированы коронавирусом.

"На прилавках Мюнхена нет мыла, туалетной бумаги, лапши, консервов и т.д. Для Европы это дико", - написала в комментариях к видео Гончарова пользователь Katja Gertel, которая на данный момент живет там и также показала фото пустых прилавков.

И действительно, даже немцы, которые славятся отсутствием склонности к расточительству, обнесли торговые полки подчистую.

Как сообщал "Апостроф", скупать продукты в магазинах Киева местные жители начали практически сразу после объявления карантина.