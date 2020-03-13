Карантин в Радомышле: что происходит в городе после обнаружения коронавируса

В Радомышле Житомирской области не работают рынки и не ездит общественный транспорт. Такие меры ввели после того, как в городе зафиксировали случай заражения коронавирусом.

Как известно, коронавирус обнаружили у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши. В данный момент она изолирована.

Помимо зараженной изолированы 22 человека, которые контактировали с ней.

Городские власти просят население без необходимости не посещать магазины, заведения общественного питания и учреждения по оказанию бытовых услуг.

При признаках заболевания медики просят срочно обращаться к ним. Также в городе просят не поддаваться панике и с понимаем отнестись к таким мерам.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал из-за прибытия в киевский аэропорт вечером 12 марта самолета с пассажирами из Италии. Позже Минздрав провел экспресс-тесты у трех человек и заявил, что у них коронавирус не обнаружен.