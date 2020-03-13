Коронавирус в Радомышле: появились новые данные про здоровье женщины и источник заражения

Больная коронавирусом женщина из Радомышля Житомирской области подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в тяжелом состоянии.

Такое заявление сделали чиновники Житомирской облгосадминистрации.

По словам чиновников, женщина поздно обратилась к врачам за помощью. При этом было решено, что в Житомир ее перевозить не планируют, а будут лечить в Радомышле.

Также появилась информация о том, что первые симптомы у больной появились 3 марта после посещения музея украинской домашней иконы в замке-музее "Радомысль" Ольги Богомолец, где она целовала иконы. Об этом сообщили два независимых источника издания "Депо".

"За полторы недели до визита больной в музей "Радомысль" в этом музее была группа туристов из Италии. Они так же целовали там иконы. Кто-то из этой группы, возможно, и занес коронавирус в Радомышль. И опасность очень велика, поскольку через пять дней после появления симптомов заболевания эта женщина была в церкви Радомышля. И там целовала иконы", – говорит сотрудник Житомирской ОГА.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал из-за прибытия в киевский аэропорт вечером 12 марта самолета с пассажирами из Италии. Позже Минздрав провел экспресс-тесты у трех человек и заявил, что у них коронавирус не обнаружен.