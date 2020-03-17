Паника добралась до США: появилось видео гигантской очереди из-за коронавируса

Паника из-за распространения смертельного коронавируса добралась до Соединенных Штатов Америки, где миллионы людей кинулись все сметать с полок супермаркетов.

Так, в сети показали ролик, в котором запечатлена очередь к одному из супермаркетов. Ее масштабы действительно впечатляющие. Неизвестно, сколько людям приходится отстоять в очереди, чтобы закупить продукты.

"Даже в Америке паника, стадное чувство у людей пробуждает в себе вот такой маразм", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп отказывается брать ответственность за распространение COVID-19 в США.

Как сообщал "Апостроф", Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал каким образом, во время пандемии коронавируса, из США можно вернуться в Украину.