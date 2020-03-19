Смерть в Черновцах зараженной коронавирусом молодой мамы: появились фото и новые детали

Появились новые подробности смерти 33-летней Татьяны В. (девичья фамилия Пацалюк), которая была заражена коронавирусом. Как говорит мать женщины Татьяна Пацалюк, врачи отказывались оказывать ей помощь.

Мать считает, что Татьяну могли спасти, если бы вовремя оказали помощь. По словам женщины, у ее дочери была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга, но ее успешно прооперировали еще в 2016 году.

В больницу Татьяна обратилась 7 марта, когда у нее поднялась температура. Антибиотики, которые выписал врач, не помогали. После этого ее супруг сам возил больную по врачам. 13 марта рентген показал двухстороннюю пневмонию, после чего Татьяну доставили в областную больницу, в отделение пульмонологии.

В больнице врачи были недовольны, что женщина приехала без направления и не оказали никакой помощи. После осмотра ее отправили домой.

14 марта женщина начала задыхаться и ее все же доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Но по причине того, что она не получила своевременной медицинской помощи ее состояние ухудшилось. У нее начали появляться судороги, она потеряла сознание. Вечером 15 марта женщина умерла.

"Врачи поставили диагноз – эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было", – говорит мама.

Известно, что первый рентген Татьяна делала в селе Вышковцы Выжницкого района Черновицкой области. Врачи, которые с ней контактировали, сейчас на самоизоляции, но на коронавирус их не проверяли.

Татьяна с мужем воспитывала двух девочек, 10 и 6 лет. Местные жители допускают, что вирусом она могла заразиться от мужа, который недавно вернулся из Италии.

Татьяна В.

В свою очередь в Черновицкой областной больнице продолжают настаивать на том, что причиной смерти стал не коронавирус, а судорожный синдром на фоне отека головного мозга.

“И не исключено, что с кровоизлиянием в мозг. И все это произошло из-за того, что у молодой женщины была сложная и тяжелая патология нервной системы. Кроме того, у нее была еще одна патология - эндокринная. И третье, у нее было поражение легких без легочной недостаточности. И параллельно мы зафиксировали коронавирус", – ответила журналистам заместитель главного врача областной больницы Ольга Снигуряк.

Всего же в контакте с Татьяной были пять человек, которые сейчас изолированы. По предварительным данным, у некоторых из них есть признаки коронавируса.

Напомним, что в Черновицкой ОГА смерть пациентки объяснили тем, что у нее было много болезней.

Также "Апостроф" сообщал, что 17 марта коронавирус диагностировали у двух детей в Черновицкой области. Одному малышу год и десять месяцев, второму - полгода.