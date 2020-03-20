У Нострадамуса нашли предсказания про коронавирус

Легендарный французский астролог Мишель Нострадамус в свое время сумел предсказать что-то похожее на эпидемию коронавируса. Об этом он писал в своих ежегодных катренах.

Давно известно, что коронавирус появился на рыбном рынке китайского города Ухань, а в предсказании французского астролога на 2020 год фигурирует именно рыба.

"Рыба, которая живет в воде и на земле, огромной волной будет выброшена на берег, Форма ее, странная, привлекательная и ужасная. Вскоре с моря к стенам города подойдут враги", - писал он.

Ученые начали активно изучать катрены астролога. Они считают, что раз предсказания Нострадамуса не заканчивается на 2020 году, то у человечества есть надежда спасение.

Судя по прогнозам Нострадамуса, спасение может прийти ближе к 2024 году.

"О какая дороговизна! Но два великих благодетеля /добряка/ принесут помощь отовсюду, по земле и по морю", - писал он.

Интересно, что многие предсказания Нострадамуса сбылись и это доказано исторически. Именно этот астролог предсказал аварию в Чернобыле, а также точное время своей смерти.

Напомним, что западные специалисты нашли позитивный след в пандемии коронавируса, которая охватила всю планету и ежедневно убивает сотни людей.