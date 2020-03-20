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В Харькове разъяренные пассажиры бьют стекла и блокируют движение: фото и видео

пятница, 20 марта 2020, 10:29
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В Харькове наблюдается транспортный коллапс из-за карантина: здесь маршрутки и трамваи берут пассажиров только на сидячее места, а на остановках стоят бойцы Нацгвардии, которые следят за ситуацией.

Как пишут городские сообщества в социальных сетях, люди просто не могут добраться до работы.

Из-за этого граждане начинают блокировать движение трамваев.

На одной из остановок трамвая разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло, на место прибыла полиция.

Так как на некоторых участках движение трамваев заблокировано, люди на других остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка.

"При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей", - пишут местные жители.

В свою очередь харьковские власти просят людей не блокировать движение транспорта, чтобы не ухудшать окончательно и так непростую ситуацию с перевозками людей.

Напомним, что аналогичная ситуация наблюдается и в Киеве. Там сотни людей застряли на остановках.

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