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Не дождалась теста: в Украине новая жертва коронавируса

четверг, 19 марта 2020, 20:41
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Фото: Фото из открытых источников

В Ивано-Франковске от коронавируса, который накрывает Украину, умерла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Отмечают, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

Минздрав призывает сразу звонить семейному врачу при появлении первых симптомов болезни.

Это третья смерть в Украине вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Первой жертвой вируса стала 71-летняя жительница Радомышля.

Потом в Черновцах скончалась 33-летняя Татьяна. Она лежала в больнице с подозрением на коронавирус. Результат теста стал известен только после ее смерти.

Как сообщал "Апостроф", появились новые подробности смерти 33-летней Татьяны В. (девичья фамилия Пацалюк), которая была заражена коронавирусом. Как говорит мать женщины Татьяна Пацалюк, врачи отказывались оказывать ей помощь.

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