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Люди, остановитесь! Подхвативший коронавирус украинец выступил с сильным заявлением, видео

понедельник, 23 марта 2020, 12:59
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49-летний мужчина из Житомира, который стал первым зараженным коронавирусом в городе, обратился с эмоциональным заявлением к людям.

Соответствующее видео он опубликовал на своей Facebook-странице.

"В городе, да и во всей стране сейчас создана атмосфера страха и нетерпимости. Люди, что вы творите? Остановитесь! Посмотрите на остальной мир. Вспомните, как в Китае люди сразу сплотились перед бедой! Во всеем мире люди стараются в этот момент поддержать друг друга, особенно тех, кто входит в группу риска: малоимущих, незащищенных и особенно пожилых. У нас же все наоборот", - заявил он.

Напомним, что коронавирус у мужчины был подтвержден 19 марта. Вскоре разгорелся скандал из-за того, что якобы больной не стал раскрывать имен людей, с которыми контактировал накануне.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции Житомира открыли уголовное производство против мужчины, зараженного коронавирусом.

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