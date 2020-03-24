"Ад" на остановках: опубликованы интересные видео из карантинного Киева

В Киеве продолжается транспортный коллапс из-за введенного карантина по случаю распространения смертельного коронавируса. На остановках общественного транспорта утром 24 марта опять собрались десятки граждан, которые хотят добраться до работы.

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Как сообщает корреспондент "Апострофа", особо острой ситуация остается на остановках на улице Чернобыльской.

Здесь, по информации журналиста, с самого утра в очереди стоят около 70 киевлян.

"Чернобыльськая – ад и сатана, в очереди постоянно +-70 людей", - отмечает корреспондент.

По его информации, люди в очереди ждут по 40 минут, чтобы занять свое место в автобусе.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.