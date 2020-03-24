RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 марта

11:40
Обещали же 10 млн! Сеть взорвалась из-за странного нюанса с тестами на коронавирус для Украины
11:32
Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест Lime
11:27
Украинцев ждет интересный сюрприз с ценами на газ: появились детали
11:17
Дочь Оли Поляковой выложила фото с разбитым лицом: что произошло Lime
11:06
Умрут тысячи украинцев! Комаровский озвучил страшный прогноз по коронавирусу
10:55
Дал "старт" эпидемии: появились данные о судьбе первого заболевшего коронавирусом в Италии
10:32
От коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе Lime
10:21
"Лидируют" два региона: опубликована карта распространения коронавируса в Украине
10:20
Пламя охватило все: в Одессе авто на скорости влетело в павильон, страшные фото
10:14
На пеньке с термосом и рисовыми хлебцами: Маша Ефросинина показала, как они отпраздновали юбилей мужа Lime
10:09
После долгого молчания: Минздрав сделал важное заявление о заболеваемости коронавирусом
10:06
Чем спасаться от коронавируса: Комаровский назвал главные лекарства, видео
Все новости

"Лидируют" два региона: опубликована карта распространения коронавируса в Украине

вторник, 24 марта 2020, 10:21
переглянути новину українською

23 марта в Украине зафиксировали 11 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 84 человека.

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

"Апостроф" публикует актуальную карту распространения вируса по Украине.

Так, 23 марта 10 новых случаев были зафиксированы в Киевской области, а еще один - в Тернопольской области.

Таким образом, по числу зараженных смертельным вирусом в Украине "лидируют" город Киев и Черновицкая область. На третьем месте по числу зараженных остается Киевская область.

Днем ранее в МОЗ не отчитались о ситуации с зараженными. К слову, данные министерства очень часто отличаются от тех, которые поступают из регионов.

Карта за 23 марта:

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: