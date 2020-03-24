"Лидируют" два региона: опубликована карта распространения коронавируса в Украине

23 марта в Украине зафиксировали 11 новых случаев заражения смертельным коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 84 человека.

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"Апостроф" публикует актуальную карту распространения вируса по Украине.

Так, 23 марта 10 новых случаев были зафиксированы в Киевской области, а еще один - в Тернопольской области.

Таким образом, по числу зараженных смертельным вирусом в Украине "лидируют" город Киев и Черновицкая область. На третьем месте по числу зараженных остается Киевская область.

Днем ранее в МОЗ не отчитались о ситуации с зараженными. К слову, данные министерства очень часто отличаются от тех, которые поступают из регионов.

Карта за 23 марта:

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.