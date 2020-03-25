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Не мог держаться на ногах: сильно пьяный водитель устроил лобовое ДТП в Харькове, видео

среда, 25 марта 2020, 01:28
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Во вторник, 24 марта, в Харькове средь бела дня пьяный водитель "Волги" устроил жуткое ДТП, разбив Citroen.

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Харьков "1654".

"Из-за бухого мужика на "Волге" мужчина попал ну минимум тысяч на 20 грн. Больше чем уверены, что страховки у него нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что виновник аварии был "полностью в хлам". Устроив жуткую аварию, он вызвал для своего "спасения" кума.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.

Также в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречную полосу.

Кроме того, в пятницу, 6 марта, в Харькове произошло жуткое ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла.

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