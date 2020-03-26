Десятки заражений за сутки: в Украине резко возросло число заболевших коронавирусом

По состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус убил более 20 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, за последние сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1 случай;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Запорожская область - 7 случаев;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;

г. Киев - 34 случая;

Киевскаяобласть - 24 случая;

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1;

Одесская область - 4;

Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;

Черкасская область - 2 случая.

По данным Минздрава, в стране от осложнений вируса умерли 5 человек, еще один сумел полностью вылечиться.

Напомним, что в Украине в ближайшее время могут ввести чрезвычайное положение из-за невыполнения карантина.