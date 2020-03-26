Десятки заражений за сутки: в Украине резко возросло число заболевших коронавирусом

По состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Таким образом, за последние сутки было зафиксировано 43 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1 случай;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Запорожская область - 7 случаев;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;
- г. Киев - 34 случая;
- Киевскаяобласть - 24 случая;
- Львовская область - 2 случая;
- Луганская область - 1;
- Одесская область - 4;
- Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);
- Херсонская область - 1 случай;
- Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
- Черкасская область - 2 случая.
По данным Минздрава, в стране от осложнений вируса умерли 5 человек, еще один сумел полностью вылечиться.
Напомним, что в Украине в ближайшее время могут ввести чрезвычайное положение из-за невыполнения карантина.