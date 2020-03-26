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Десятки заражений за сутки: в Украине резко возросло число заболевших коронавирусом

четверг, 26 марта 2020, 10:00
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По состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, за последние сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1 случай;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Запорожская область - 7 случаев;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;
  • г. Киев - 34 случая;
  • Киевскаяобласть - 24 случая;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Луганская область - 1;
  • Одесская область - 4;
  • Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
  • Черкасская область - 2 случая.

По данным Минздрава, в стране от осложнений вируса умерли 5 человек, еще один сумел полностью вылечиться.

Напомним, что в Украине в ближайшее время могут ввести чрезвычайное положение из-за невыполнения карантина.

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