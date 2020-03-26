Киев и область бьют печальный "рекорд": актуальная карта распространения коронавируса в Украине

Днем 26 марта стало известно о еще шести случаях заражения коронавирусом на территории Киева. Таким образом, столица Украины сравнялась по числу инфицированных с Черновицкой области, где раньше было больше всего случаев заражения.

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"Апостроф" публикует актуальную карту распространения смертельного вируса по Украине.

Так, в Киеве к этому моменту известно о 40 инфицированных. Столько же - в Черновицкой области. В Киевской области зафиксированы 24 случая заражения смертельным вирусом. Дальше в "рейтинге" идут Ивано-Франковская область (15 человек) и Тернопольская область (14).

Напомним, что по состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. После озвученных данных по Киеву число зараженных составляет 162 человека.