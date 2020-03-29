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Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В США коронавирус впервые убил младенца

воскресенье, 29 марта 2020, 11:05
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В Чикаго скончался годовалый ребенок, у которого диагностировали коронавирус.

Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Как сообoщает Chicago Tribune, об этом сообщил губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Притцкер

"Сегодня у меня есть ужасно печальная новость. Среди погибших за последние 24 часа был… младенец", – сказал губернатор.

При этом точный возраст и история болезни ребенка не разглашаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на вечер 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло чуть ли не в два раза - до 356.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы позволил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.

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