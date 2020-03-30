​Еще одна область вырывается в лидеры: актуальная карта распространения коронавируса в Украине

По состоянию на утро 30 марта в Украине официально зарегистрированы 494 случая заражения смертельным коронавирусом, также известно об 11 летальных исходах от его осложнений.

Коронавирус подхватили свыше 700 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

"Апостроф" публикует актуальную карту распространения вируса по областям Украины.

Интересно, что к "лидирующим" ранее Киевской, Черновицкой и Тернопольской областям вплотную подтянулась Черкасская область, в которой число зараженных к этой минуте составляет 50 человек.

Есть и одна область, где не зафиксировали ни одного случая заражения. Так, без инфицированных пока в Николаевской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США объявили, когда закончат работу над вакциной от коронавируса COVID-19.