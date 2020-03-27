RU  UA  EN

пятница, 27 марта
  • НБУ:USD 28.00
  • НБУ:EUR 30.70
НБУ:USD  28.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 марта

11:18
Врач Льва Лещенко впервые озвучил диагноз артиста, чтобы прекратить спекуляции в СМИ Lime
11:05
Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и показала милые фото именинника Lime
10:49
Князь Монако ответил на слухи о том, что он заразил коронавирусом принца Чарльза Lime
10:39
В США назвали срок создания вакцины от коронавируса
10:38
Как работает паника при карантине: в сети рассказали про показательный случай "голода" в Киеве
10:21
Что творится на границе Украины и Польши: свежие фото и видео огромных очередей
10:05
Умершая под Сумами от коронавируса оказалась гадалкой - ее семья тоже заболела: под подозрением 50 человек
09:56
До последнего не верила: Jerry Heil рассказала, как пережила смерть родного человека Lime
09:39
Зараженных в Украине намного больше: ученый рассказал о распространении коронавируса, видео
09:35
Детей с раком отправили в "чистое поле": всплыли подробности борьбы с коронавирусом в Украине
09:14
Украина переходит на летнее время: 7 советов, как сохранить хорошее самочувствие
08:29
Гривна подешевела перед выходными: курс валют от НБУ
Все новости

В США назвали срок создания вакцины от коронавируса

пятница, 27 марта 2020, 10:39
переглянути новину українською

США могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

Об этом сообщили на сайте администрации президента Дональда Трампа.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отметил, что различные вакцины уже находятся в первой фазе тестирования.

По словам Фаучи, проверку безопасности вакцины обойти нельзя, поскольку необходимо быть уверенным, что она не навредит пациентам.

"Это займет три месяца, то есть до середины лета, и легко может занять больше", – сказал Фаучи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США вечером 26 марта перегнали Китай и вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом.

Напомним, что в Украине по состоянию на вечер, 26 марта,196 случаев заражения коронавирусом. Первый случай заражения зафиксировали в Закарпатской области. Жительница Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник. Ее муж-дальнобойщик, который недавно вернулся из Италии дальше находится дома на самоизоляции.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Без права на зарплату: бюджетников оставляют без средств к существованию во время карантина

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус убил более 23 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (хроника 26 марта)

​Для своих или для зеков: для кого приготовили резонансные VIP- палаты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: