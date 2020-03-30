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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Иначе умрут миллионы: США приняли важное решение по карантину из-за коронавируса

понедельник, 30 марта 2020, 11:12
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В США указом президента Дональда Трампа карантинные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса были продлены до 30 апреля.

Об этом сообщают американские СМИ.

Так, глава Белого дома подчеркнул, что США даже не приблизились к пику смертности от смертельной инфекции. Он, по прогнозам специалистов, настанет через две недели.

"Нет ничего хуже, чем объявить победу до того, как она добыта", - заявил американский президент.

Дональд Трамп отметил, что по прогнозу Имперского колледжа в Лондоне, в случае отказа от карантинных мер в США от коронавируса могут умереть до 2,2 млн человек.

"Если благодаря мерам правительства удастся ограничить количество смертей до 100 тыс, это означает, что все мы изрядно постарались. Но даже 100 тыс смертей от коронавируса - это ужасная цифра", - признал Трамп.

Тем временем, по официальным подсчетам профильных ведомств, за сутки с коронавирусом в США выявили 12 тысяч человек. В данный момент известно о 142 инфицированных, выздоровели из них 4,5 тысяч, умерли 2,5 тыс.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США объявили, когда закончат работу над вакциной от коронавируса COVID-19.

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