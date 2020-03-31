Родила и умерла: в Украине произошла страшная трагедия из-за коронавируса

30 марта в Ивано-Франковске умерла роженица, у которой было подозрение на коронавирус. Местные врачи отмечают, что женщина умерла от пневмонии, а результаты анализа на COVID-19 будут готовы через некоторое время.

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Как пишут местные СМИ, ребенок сумел выжить. В данный момент он находится в реанимации, угрозы его жизни нет. Известно, что роженица недавно вернулась из Польши.

Как говорит главный государственный санитарный врач в области Руслан Савчук, за день до своей смерти она родила здоровую девочку.

"У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или на 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малыш хорошо, угрозы для жизни нет", - говорят в областном роддоме, где скончалась роженица.

Напомним, что в Бельгии умерла 12-летняя девочка, у которой диагностировали коронавирус COVID-19.