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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Коронавирус впервые убил ребенка в Европе: трагические подробности

вторник, 31 марта 2020, 14:08
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В Бельгии умерла 12-летняя девочка, у которой диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает издание Le Soir.

Погибшая стала первой самой молодой жертвой COVID-19 в Европе.

По последним данным Министерства здравоохранения Бельгии, в стране умерли от коронавируса 705 человек, из них 94 за последние сутки.

Отметим, что всего в стране подтверждено 12 775 случаев COVID-19, из них 876 заболеваний за 30 марта. Вылечились от коронавируса 1 696 человек.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в регионе Фландрия - 7 531 (59%), Валлонии - 3 554 (28%), и в Брюсселе - 1 452 (11%).

Напомним, как сообщает "Апостроф", в Чикаго (США) скончался годовалый ребенок, у которого был диагноз "коронавирус".

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