В Киеве в страшном ДТП разбился известный диджей: фото

В Киеве вследствие аварии на мотоцикле скончался известный диджей Александр Лисогор под псевдонимом Gabber.

Об этом написал друг погибшего Денис Ничога на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла в четверг, 1 августа, на проспекте Победы около станции метро "Святошино". Саша ехал на мотоцикле и двигался в своей полосе, однако его "подрезал" автомобиль. В результате этого произошло столкновение. Лисогор умер в больнице в операционной.

"Его сегодня не стало. Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - написал Ничога.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на среду, 31 июля, в Ирпене, Киевской области, водитель мотоцикла не заметил бетонный блок на дороге и на скорости врезался в него.