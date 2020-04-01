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Эвакуации украинцев не будет? В МВД сделали жесткое заявление по чартерным рейсам

среда, 01 апреля 2020, 07:29
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Глава МВД Арсен Аваков предупредил, что его ведомство больше не будет давать разрешения на совершение чартерных авиарейсов с украинцами, которые не успели вернуться на родину из других стран.

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Об этом он написал в Facebook на фоне последнего скандала с пассажирами, которые прибыли в Киев с Бали и Катара. Как известно, люди отказались оставаться в отеле, в который их отправили на обсервацию.

По словам Авакова, исключения будут сделаны в тех случаях, если все пассажиры согласятся пройти тесты на коронавирус и обсервацию после возвращения.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР", - написал министр.

Аваков отмечает, что большинство пассажиров рейса из Катара отправились в эту страну уже после того, как в Украине ввели карантин.

"13 марта президент Зеленский обратился к украинцам с просьбой вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… А тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе улетел из страны 13, 14, 15 марта", - выразил недовольство Аваков.

Всех пассажиров, которые сбежали от обсервации, ждут штрафы. Если у них обнаружат коронавирус - им грозит уголовная ответственность, отметил министр.

"Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент - уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) - санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 - вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет", - добавил он.

Напомним, что карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен до второй половины мая.

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