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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Могут погибнуть сотни тысяч: свежие данные атаки коронавируса на США

вторник, 31 марта 2020, 21:59
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В США коронавирус продолжает набирать обороты, причем не исключено, что в общей сложности жертвами пандемии здесь могут стать 200 тысяч человек.

Об этом сообщает Washington Post.

Так, представители здравоохранения США предупреждают, что вирус может убить до 200 000 человек в стране, даже если "мы сделаем все ... почти идеально".

Отметим, что на данный момент в США коронавирусом заразились уже 176 518 человек, причем 12 730 зараженных за день. Общее количество умерших составляет 3 431 человек, причем 290 умерших за день.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус заразил 800 тыс. человек: что происходит в Украине и мире.

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