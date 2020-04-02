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Россия продала США средства для борьбы с коронавирусом, которых ей тоже не хватает: скандальные детали

четверг, 02 апреля 2020, 14:20
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Россия под видом гуманитарной помощи продала в США аппараты для искусственной вентиляции легких, с которыми в РФ сейчас особо напряженная ситуация ввиду распространения коронавируса.

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Как сообщает "Апостроф", об этом говорится в материале Radio Free Europe/Radio Liberty.

Издание отмечает, что борт со средствами для борьбы с вирусом в США прибыл 1 апреля. У президента США Дональда Трампа говорят, что о поставках лично договорились американский лидер и президент РФ Владимир Путин.

При этом стороны не сообщают, сколько Соединенные Штаты заплатили России за оборудование, которое в РФ охарактеризовали как "гуманитарную помощь".

"Обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем", - говорят у Трампа.

По данным издания, в окружении Трампа считают, что таким образом Москва хочет показать миру себя с хорошей стороны, чтобы в будущем с РФ сняли санкции.

По уточненным данным, борт доставил в США груз весом в 60 тонн. Россия передала Штатам аппараты ИВЛ, маски, респираторы и другие средства защиты.

В РФ говорят, что такой груз был "хорошим жестом солидарности с жителями Нью-Йорка, которые в данный момент находятся в очень сложной ситуации". Также там допускают, что в будущем могут последовать новые поставки.

Тем временем в РФ многие задаются вопросами о том, зачем Россия передает США такие "подарки" в период распространения вируса, когда в РФ и так напряженная ситуация со средствами защиты.

Напомним, что в штате Нью-Йорк (США) количество зараженных коронавирусом превысило 84 тысячи.

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